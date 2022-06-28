Vatandaşlar gündemde Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını arıyor. Temmuz ayına az bir zaman kala Müslüman alemi 2022 Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı ve bir yandan da alacakları ikramiyeyi merak ediyor. Her yıl devlet tarafından milyonlarca emekli vatandaşın hesabına hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda yatırılan ikramiyeler 2022 yılında ne zaman ödenecek? Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak? 2022 Temmuz 4A,4B,4C ikramiye takvimi!