Vatandaşlar gündemde Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını arıyor. Temmuz ayına az bir zaman kala Müslüman alemi 2022 Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı ve bir yandan da alacakları ikramiyeyi merak ediyor. Her yıl devlet tarafından milyonlarca emekli vatandaşın hesabına hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda yatırılan ikramiyeler 2022 yılında ne zaman ödenecek? Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak? 2022 Temmuz 4A,4B,4C ikramiye takvimi!
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM GELDİ Mİ?
2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1100 TL idi. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili zam açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı Temmuz'un ilk haftasında bayram ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin net tarih belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.