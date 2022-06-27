Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları başlıyor!

    Başkan Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları başlıyor. İhtiyaç sahibi aileler yeni destek için bugünden itibaren e-Devlet’ten başvurabilecek...

    Ailelere 7.200 TL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor. Devletin verdiği aile desteği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:



    ● Kimler faydalanacak?
    İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.



    ● Başvurular nasıl yapılacak?
    Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.



        ● Destek kaç kez verilecek?
        Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.



        ● Destek miktarı ne kadar?
        Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.



        ● İlk destek ödemesi ne zaman olacak?
        İlk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek.



            YAKINI VEFAT EDENE 750 TL
            Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 lira nakdi destek verilecek. Bu desteğin ödemeleri başvuru sonucunda 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Vatandaşlar ölüm belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.
            (Fatma GÖKSU)

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sınır güvenliği bilgilerini paylaştım
            Haberler Ekonomi 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları başlıyor!
                SON DAKİKA