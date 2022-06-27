15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları başlıyor!





YAKINI VEFAT EDENE 750 TL

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 lira nakdi destek verilecek. Bu desteğin ödemeleri başvuru sonucunda 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Vatandaşlar ölüm belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.

(Fatma GÖKSU)

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