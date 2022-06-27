15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları başlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor. Devletin verdiği aile desteği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:
● Kimler faydalanacak?
İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.
● Başvurular nasıl yapılacak?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.