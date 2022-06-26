Emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi yatacak ikramiyeler için bekleyiş içerisinde. Emeklilere bin 100 lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte tüm merak edilenler!
2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Koronavirüs sebebiyle pek çok kişi geçim derdine düşerken, bayramlarda verilen ikramiyeler bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürüyor. 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.