Gündemde yüzbinlerce kişi Memur maaşları ne zaman yatar? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 9 -12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu gelişme üzerine vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi Memur, engelli, evde bakım maaşı, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? sorgulamasını yapıyor. İşte son gelişmeler ve detaylar haberimizde...
MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?
Memurlar temmuz maaşlarını zamlı alacaklar. Memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına gçre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamları ise 4 Temmuz tarihinde belli olacak. Memur maşları ise her ayın 15'nde veriliyor.
Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz olmasından dolayı maaşların erken yatıp yatmayacağı gündeme geldi. Ancak henüz memur maaşlarının bayramdan önce yatacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde açıklama gelirse haberde yer alacak.
EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak...