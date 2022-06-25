Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediyeler ne zaman yatacak? 26 günlük ikramiye ödeme tarihi...

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme brüt 2 bin 168, net bin 550 lira olacak.

Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak.

Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, Temmuz ayında 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.