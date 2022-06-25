Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilave tediye ödemeleriyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir" şeklinde açıkladı. Peki, Taşeron ve kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İlave tediyeler ne zaman yatacak? 26 günlük ikramiye ödeme tarihi...
700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu.
Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı.
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.
HERKESE FARKLI
İşçilere her yıl 52 gün üzerinden ikramiye veriliyor.
26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.
İşçilerin 2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta, 13 günlük ikinci bölümü de 29 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı.