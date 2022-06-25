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    • Ekonomi
    • 25.06.2022 15:08
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    • 25.06.2022 15:09
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    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artış oranı 2022!

    "Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Haziran ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2022 Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artış oranı 2022!

    Enflasyon oranları için geri sayım sona eriyor. Temmuz ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte Haziran enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artış oranı 2022!

    ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022

    Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

    Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

        ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

        6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.



        MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

        TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
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        Haberler Ekonomi Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artış oranı 2022!
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