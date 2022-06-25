Enflasyon oranları için geri sayım sona eriyor. Temmuz ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte Haziran enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artış oranı 2022!
ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.