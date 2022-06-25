Enflasyon oranları için geri sayım sona eriyor. Temmuz ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte Haziran enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Temmuz ayı kira artış oranı 2022!