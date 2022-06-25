Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Memura ve memur emeklisine ilave zam! İşçiler kararı ise haftaya açıklanıyor





Emekli işçilerin de korunacağını ifade eden Bilgin, "Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi ve işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız" diye konuştu. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun programına katılan Bilgin, asgari ücrete zamla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Çalışanları destekleyecek, ailelerini dikkate alan sosyal politika yaklaşımını her aşamada uygulayacak bir anlayışı benimsiyoruz. Başka düzenlemeler de yapıyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN