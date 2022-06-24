Temmuz emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Kurban Bayramı ikramiye tarihleri!

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELİR Mİ?

Emeklilere 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir bin TL olarak yatırılmıştı. 2021 yılında ise 100 TL zam uygulanarak bu rakam 1100 TL yapıldı. Zam yapıldığı için yeniden bir zam yapılması resmi kaynaklarda açıklanmadı. Emeklilere Kurban ikramiyesinin 1 Temmuz ve 8 Temmuz günleri arasında 1100 TL olarak hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelerin net tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

YENİ EMEKLİ OLANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Çiçeği burnunda emekliler Kurban Bayramı'nda verilecek olan ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Onlara güzel haberi verelim. Yeni emekliler de Kurban Bayramı'nda yatırılacak olan 1100 TL'yi hesaplarında görebilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.