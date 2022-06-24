Temmuz emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Kurban Bayramı ikramiye tarihleri!

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? 1100 TL ikramiyeleri erken yatar mı? Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 1100 TL bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte tüm merak edilenler!
2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Koronavirüs sebebiyle pek çok kişi geçim derdine düşerken, bayramlarda verilen ikramiyeler bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürüyor. 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.