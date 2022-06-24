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    • Ekonomi
    • 24.06.2022 16:00
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    • 24.06.2022 16:00
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    Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022? Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı?

    Mmeur, emekli, engelli ve evde bakım maaşı alan yüzbinlerce kişi maaşların ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?' sorusu gündeme oturdu. Engelli ve evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

    Gündemde yüzbinlerce kişi Memur maaşları ne zaman yatar? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 9 -12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu gelişme üzerine vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi Memur, engelli, evde bakım maaşı, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? sorgulamasını yapıyor. İşte son gelişmeler ve detaylar haberimizde...

    MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?

    Memurlar temmuz maaşlarını zamlı alacaklar. Memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına gçre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamları ise 4 Temmuz tarihinde belli olacak. Memur maşları ise her ayın 15'nde veriliyor.

    Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz olmasından dolayı maaşların erken yatıp yatmayacağı gündeme geldi. Ancak henüz memur maaşlarının bayramdan önce yatacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde açıklama gelirse haberde yer alacak.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak...

        EK ZAMLA YÜZDE 41.67 ARTIŞ

        Emekli ve memur için ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile ek zam imkânı tanındı. Bu kapsamda taban emekli aylığı 2500 liraya çıkarılırken, memur ve emeklilerine toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapıldı ve enflasyon farkıyla beraber oran yüzde 30.95 oldu.



        Temmuz ayında yapılacak değerlendirmeye göre yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranının artırılması gündeme gelebilecek. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek. SSK-Bağ-Kur emeklileri için taban aylık da yükseltilecek.
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        Haberler Ekonomi Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022? Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı?
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