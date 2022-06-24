Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?

Memurlar temmuz maaşlarını zamlı alacaklar. Memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına gçre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamları ise 4 Temmuz tarihinde belli olacak. Memur maşları ise her ayın 15'nde veriliyor.

Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz olmasından dolayı maaşların erken yatıp yatmayacağı gündeme geldi. Ancak henüz memur maaşlarının bayramdan önce yatacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde açıklama gelirse haberde yer alacak.