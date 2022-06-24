84 milyona ilave sosyal destek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 trilyon 81 milyar liralık ek bütçenin yaklaşık 650 milyar lirasının memur, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sosyal güvenlik primleri, vatandaşın tükettiği doğalgaz ve elektriğin piyasa fiyatlarının altında kullanımı için destek, evde bakım, 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal destekler için kullanılacağı mesajını verdi. Nebati, şunları söyledi:

MEMUR-EMEKLİ AYLIKLARI ARTIYOR:

Ek bütçenin 216.9 milyar lirası kamu çalışanlarının aylıklarında yapılan artışlar kapsamında personel gideri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri gideri için aktarılacak. Bütçenin 154 milyar lirası, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sağlık giderleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi giderleri karşılamak için SGK'ya transfer edilecek.

ELEKTRİK-GAZ YÜKÜ HAFİFLEYECEK:

Vatandaşın hanesinde tükettiği elektrik ve doğalgazın piyasa fiyatlarının altında kullanımını sağlamak için BOTAŞ, EÜAŞ'a 134.5 milyar lira aktarım gerçekleştirilecek. İstihdama katkı sağlayacak yatırımlara 105 milyar, vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için mahalli idarelere 103.3 milyar lira aktarım yapılacak.

SOSYAL DESTEK TRANSFERİ:

Evde bakım, 65 yaş üstü yaşlıların, engelli vatandaşların aylıkları, muhtaç ailelere yardım için 44.8 milyar, tarıma destek için 37.1 milyar lira aktarılacak.

KUR ARTIŞINA 40 MİLYARLIK KORUMA:

Ek bütçenin 89.4 milyar lirası faiz giderleri, 40 milyar lirası mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunmasına ilişkin giderler, 156 milyar lirası zorunlu harcamalar için kullanılacak.

ENFLASYON BASKISI AZALACAK:

Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz. Üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü şekilde sürdürürken, istihdam piyasasındaki olumlu görünüm devam ediyor. İkinci çeyreğe ilişkin göstergeler ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor.

241 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ:

Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 2022'de 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.

GES İHRACI OLUMLU SONUÇLANDI:

Gelire endeksli senetlere talep olumlu şekilde neticelendi. Hazal ATEŞ

EN BÜYÜK PAY MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN AYRILDI

■ Kamu çalışanlarının aylıklarındaki artış: 216.9 milyar TL

■ Emekli aylıklarındaki artış, sağlık gideri, prim teşviki: 154 milyar TL

■ Elektrik ve doğalgaz desteği: 134.5 milyar TL

■ İstihdama katkı sağlayacak yatırımlara: 105 milyar TL

■ Vatandaşa yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için mahalli idarelere: 103.3 milyar TL

■ Evde bakım, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlılara destek: 44.8 milyar TL

■ Tarım desteği: 37.1 milyar TL

ANA KALEMLERLE İLAVE GELİR TAHMİNİ:

■ Gelir vergisi 51.3 milyar TL ■ Kurumlar vergisi 315.3 milyar TL ■ Dahilde alınan KDV 13.2 milyar TL ■ Özel tüketim vergisi 156.4 milyar TL ■ İthalde alınan KDV 284 milyar TL ■ Damga vergisi 5.6 milyar TL ■ Harçlar 33.5 milyar TL ■ BSMV 17 milyar TL ■ Diğer vergiler 51.3 milyar TL