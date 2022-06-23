Bunu kimse bilmiyordu! 0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! SGK'ya başvur Ziraat Bankası'ndan anında al!

SGK her sene bulunduğu gibi bu sene da hak sahiplerini bağlamında faizsiz konut kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte SGK'nın birtakım vatandaşlar içinde yer alan hak sahiplerine özel olarak geliştirmiş bulunduğu faizsiz konut kredisi kampanyasına dair ayrıntılar…
SGK Faizsiz Konut Kredisi Kampanyası
Geliştirdiği hizmetler, toplumun her kesimi için düzenlediği kampanyalar ve yaptığı ödemeler yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde çoğalan konut fiyatlarına rağmen faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, alakalı hizmetinden kimlerin yararlanabileceğine dair detaylı bilgi verirken, hizmete dair mali bilgileri de paylaştı.
SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.