Bunu kimse bilmiyordu! 0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! SGK'ya başvur Ziraat Bankası'ndan anında al!



SGK, faizsiz konut kredisi kapsamında nakit desteği alan kişilerin taksit ödemelerini, maaşlarından oluşturulan 4'te 1'lik kesinti ile tahsil edeceğini açıkladı. Aylığı kesilmiş olan ve adlarına müşterek kredi açılmış olan yetimlerden ise tahsil edilen aylığın 4'te 1'inin yüzde 25 fazlasının, taksit ödemesi olarak alınacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. Söz hususu faizsiz konut kredisi hizmetinden yaralanabilecek olan hak sahipleri ise şu şekilde belirlendi:

· 15 Temmuz gazileri

· Vazife ve savaş malulleri

· Devletten dul ya da yetim aylığı alanlar