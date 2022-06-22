Son dakika: AK Parti'den flaş emekli maaşına zam açıklaması! Numan Kurtulmuş'tan temmuz zammı oranı! Yüzde 40...

"ÖĞRETMEN ATAMALARINA BAKANLIK KARAR VERECEK"

Öğretmen atamalarıyla ilgili şu kadar öğretmen ataması yapılacaktır diyemem. Milli Eğitim Bakanlığı AK Parti dönemlerinde bütçeden bir numaralı payı alan bakanlıktır. Bunun içerisinde öğretmen atamaları olacaktır. 2020 KPSS kazananlarla ilgili o konu rezerv olarak duruyor. Bunun planlamasını Milli Eğitim Bakanlığı yapacaktır. Ne kadar bolluk içerisinde olursa olsun herkesin devlet memuru olduğu bir devlet yoktur. Doğru olan daha dinamik bir ekonomik model kamu görevlileriyle birlikte özel sektörün de çok dinamik bir şekilde paydaş olması ve istihdamın gençlere sunulmasıdır. Özel sektör de çok ciddi şekilde istihdam üretiyor. Kamu istihdamı ömür boyu garanti görüldüğü için gençlerimiz bakımından ideal gibi görünüyor. Doğrusu bunun güzel bir karması olmasıdır.