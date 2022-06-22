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    • Ekonomi
    • 22.06.2022 16:51
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    • 22.06.2022 16:54
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    ÖTV ödemeden yarı fiyatına otomobil alma müjdesi verildi! 1.6 motor üzerinde olmaması şartıyla Renault, Fiat, Opel, Ford satılıyor

    1.6 motor üzerinde olmaması şartıyla Renault, Fiat, Opel, Ford satılıyor... Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar, devlet doğrultusundan kendilerine verilmiş olan haklardan ÖTV’siz otomobil satın alma hakkını incelemeye başladılar. Yetki sahibi kurumlar, alakalı hakka dair detaylı açıklamalarda bulunarak, ÖTV indiriminden kimlerin yaralanabileceğini, ÖTV indirimi ile hangi otomobillere sahip olunabileceğini bildirdiler.

    takvim.com.tr
    ÖTV ödemeden yarı fiyatına otomobil alabilirsiniz!

    Devletin engelli vatandaşlara tanımış bulunduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakları, bu sene da geçerliliğini korumaktadır. Söz hususu haklardan yararlanarak, piyasanın olabildiğince altında fiyatlar karşılığında otomobil sahibi olmak mümkündür.

    ÖTV İndirimi ve ÖTV Muafiyeti Nedir?

    Devlet kurumları, ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren vatandaşlara, değerlendirildikleri başlıklar altında pek çok imtiyazlı hizmet sunmaktadır. Bu imtiyazlı hizmetlerde birisi de ülke sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşları kapsamaktadır. Devlet, engelli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu imtiyaz hizmetlerden birini otomobil satın alma sürecinde döneme sokmaktadır. Açıklanan devlet kararına göre belirli bir seviyesin üstünde engel sahibi olan vatandaşlara ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakkı ile araba sahibi olma imkânı tanınmaktadır.

    ÖTV İndirimi veya ÖTV Muafiyeti Hakkından Kimler Yararlanabilir?

    Devletin, otomobil satın alabilmek isteyen engelli vatandaşlara tanımış bulunduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakkı, birtakım şartların sağlanmasını gerektirmektedir. Devlet kurumları, alakalı kriterleri şu şekilde sıralamıştır:

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    • Kamu haklarından yoksun bulunmamak
    • Engel durumunun en az yüzde 40 oranında olması (vergi indirimi için)
    • Engel durumunun en az yüzde 90 olması (vergi muafiyeti için)
    • Yüzde 40- 89 aralığında engelli olanların H sınıfı ehliyete sahip olması (kendileri kullanacaklarsa)
    • En az B sınıfı ehliyete sahip olunması (vasi kullanacaksa)
    • Engel durumunu belirten güncel sağlık raporuna sahip olunması

        ÖTV İndirimi veya ÖTV Muafiyeti Hakkı ile Hangi Araçlar Satın Alınabilir?

        • Aracın ikinci el olmaması
        • Binek otomobiller için motor silindir hacminin 1.6'nın üzerinde olmaması
        • Eşya taşımak için kullanılacak olan araçlar için motor silindir hacminin 2.8'in üzerinde olmaması

        Devletin engelli vatandaşlara tanımış bulunduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti haklarından yararlanarak satın alınabilecek araçların sahip olmaları gereken özellikler şu şekilde belirlenmiştir:
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        Haberler Ekonomi ÖTV ödemeden yarı fiyatına otomobil alma müjdesi verildi! 1.6 motor üzerinde olmaması şartıyla Renault, Fiat, Opel, Ford satılıyor
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