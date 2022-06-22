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    • Ekonomi
    • 23.06.2022 00:11
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    • 23.06.2022 00:12
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    Kocaer Çelik borsada ne zaman işlem görecek? Kocaer Çelik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Halka arz fiyatı...

    Kocaer Çelik halka arz sonuçları merak ediliyor. Yatırımcıların yakıntan takip ettiği Kocaer Çelik'in Haziran ayında hala arzı gerçekleştiriliyor. Peki Kocaer Çelik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot dağıtıldı? Kocaer Çelik halka arz fiyatı, eşit mi oransal mı?

    takvim.com.tr
    Kocaer Çelik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Kocaer Çelik halka arz hakkında aramalar hız kazandı. 22- 24 Haizran tarihleri arasında yapılacak halka arza ilişkin sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda 'Kocaer Çelik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot dağıtıldı? Kocaer Çelik halka arz fiyatı, eşit mi oransal mı?' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte ekonomi gündeminde yer alan Kocaer Çelik halka arz hakkında merak edilenlerin yanıtları...

    KOCAER ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Kocaer Çelik'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kocaer Çelik'in halka arzı için talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.

    KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

    Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 27, 50'den satışa sunulacak.

    KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

    Kocaer Çelik'in halka arz QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden yapılacak.

        KOCAER ÇELİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

        Halka arzdan sonra Şirket'in halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 20,02 ve halka arz büyüklüğünün ise 1.285 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası 591 milyon TL'nin sermaye artışından, 414 milyon TL'nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL'nin Şirket hesaplarına girmesi hedefleniyor. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78'inin Şirket'e girmesi bekleniyor.

        Şirket paylarının halka arz edilmesi sonucunda Şirket tarafından elde edilecek gelir;

        - Elektrik tüketiminin üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Şirket sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi anlayışıyla kalan kısmının tamamını üretme hedefi çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Yatırımları,

        - Şirket'in katma değerli ürün çeşitliliğini daha da genişletme stratejisi kapsamında Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları,

        - Artan satış hacmine paralel olarak büyüyen ve genişleyen faaliyetleri için finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla İşletme Sermayesi olarak kullanılacak.

        Halka arz ile ilgili detaylı bilgileri içeren izahname şirketin www.kocaersteel.com ile www.kocaercelik.com ve halka arzda satışa aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.qnbfi.com adresli internet sitesinde bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Kocaer Çelik borsada ne zaman işlem görecek? Kocaer Çelik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Halka arz fiyatı...
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