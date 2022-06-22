Kocaer Çelik borsada ne zaman işlem görecek? Kocaer Çelik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Halka arz fiyatı...

Kocaer Çelik halka arz hakkında aramalar hız kazandı. 22- 24 Haizran tarihleri arasında yapılacak halka arza ilişkin sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda 'Kocaer Çelik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot dağıtıldı? Kocaer Çelik halka arz fiyatı, eşit mi oransal mı?' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte ekonomi gündeminde yer alan Kocaer Çelik halka arz hakkında merak edilenlerin yanıtları...
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kocaer Çelik'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kocaer Çelik'in halka arzı için talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 27, 50'den satışa sunulacak.
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?
Kocaer Çelik'in halka arz QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden yapılacak.