Kocaer Çelik borsada ne zaman işlem görecek? Kocaer Çelik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Halka arz fiyatı...

Şirket paylarının halka arz edilmesi sonucunda Şirket tarafından elde edilecek gelir;

- Elektrik tüketiminin üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Şirket sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi anlayışıyla kalan kısmının tamamını üretme hedefi çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Yatırımları,

- Şirket'in katma değerli ürün çeşitliliğini daha da genişletme stratejisi kapsamında Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları,

- Artan satış hacmine paralel olarak büyüyen ve genişleyen faaliyetleri için finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla İşletme Sermayesi olarak kullanılacak.

Halka arz ile ilgili detaylı bilgileri içeren izahname şirketin www.kocaersteel.com ile www.kocaercelik.com ve halka arzda satışa aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.qnbfi.com adresli internet sitesinde bulunuyor.