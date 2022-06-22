Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar ve piyasalar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Peki, 23 Haziran Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? MB faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, kripto para yükseldi mi, düştü mü? Banka kredi faiz oranları son durum!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 23 Haziran tarihinde açıklanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.
DOLAR, EURO, ALTIN SON DURUM!
SON TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?
Son toplantı 26 Mayıs'ta yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası açıklamasında "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.Merkez Bankası'nın açıklamasının tam metni şöyle;
Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal Piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmektedir.