Nakit ihtiyacı olan kişilere 20.000 TL-50.000 TL ödeme haberi geldi! Hesaplara anında geçiyor

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış duyuru ardından başvurularını yapan vatandaşlara süratli bir şekilde kredi imkânı sağlanacaktır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapmış bulunduğu kampanya ile tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vade seçenekleri ile hizmet verecek nokta sigortalı ya da emekli olarak vatandaşın çalışıyor olması halinde prosedür yapılacak. En düşük faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanması sağlanacak. Peki, bu kampanyaya nasıl müracaatta bulunulacak? İşte detaylar!