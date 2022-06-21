Haziran ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE Merkez Bankası enflasyon oranı...

Haziran ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar ekonomide belirleyici oluyor. Asgari ücret, emekli, memur ve tüm maaşları doğrudan etkileyen enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşların konu hakkında arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalar hız kazandı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne kadar? 2022 Haziran enflasyon yüzde kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayı...