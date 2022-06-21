Haziran ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE Merkez Bankası enflasyon oranı...

Haziran ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar ekonomide belirleyici oluyor. Asgari ücret, emekli, memur ve tüm maaşları doğrudan etkileyen enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşların konu hakkında arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalar hız kazandı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne kadar? 2022 Haziran enflasyon yüzde kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayı...
ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.