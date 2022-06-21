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    • Ekonomi
    • 21.06.2022 15:45
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    • 21.06.2022 15:45
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    Haziran ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE Merkez Bankası enflasyon oranı...

    Haziran ayı enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu kapsamda Hziran ayının sonlarına gelmemizle birlikte vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne kadar? 2022 Haziran enflasyon yüzde kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayı...

    takvim.com.tr
    Haziran ayı enflasyon beklentisi ne oldu?

    Haziran ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar ekonomide belirleyici oluyor. Asgari ücret, emekli, memur ve tüm maaşları doğrudan etkileyen enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşların konu hakkında arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalar hız kazandı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne kadar? 2022 Haziran enflasyon yüzde kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayı...

    ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022

    Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

    Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

        ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

        6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

        MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

        TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Ekonomi Haziran ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Haziran ayı enflasyon rakamları yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE Merkez Bankası enflasyon oranı...
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