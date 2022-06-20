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    Öğrenciler LGS puan sonuçlarıyla liselere yerleşecek: İşte yabancı özel liselerin 2022 fiyatları

    LGS sonuçları heyecanla beklenirken, yabancı özel liseler de yeni fiyatlarını açıklamaya başladı. Okulların 1 yıllık eğitim ücreti 200 bin liraya kadar çıkarken, 5 yıllık masraf 1 milyon lirayı aşacak...

    Çığıl Ön Yener
    Lisede okumak 1 milyon TL

    Yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ve velisi heyecan içerisinde Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını bekliyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS puanlarını 30 Haziran günü açıklayacak ve aynı gün yabancı özel liseler ile öğrencilerini LGS puanıyla alan Türk liseleri de taban puanlarını duyuracak. Heyecanlı bekleyiş sürerken, yabancı liselerin fiyatları da belli olmaya başladı.

    Eğitim ücretini açıklayan kolejler arasında ilk sırayı Üsküdar Amerikan alıyor. Okul, hazırlık sınıfı okul ücretini peşin 196 bin, taksitli 200 bin lira olarak duyurdu.

        Yeni öğrenciler için taksitli okul ücretleri Fransızca eğitim veren Notre-Dame de Sion'da 169 bin 770, Saint-Michel'de 169 bin 42, Saint- Joseph'te 165 bin 148, Saint Benoit'da 156 bin 680 lira olurken; Alman lisesinin taksitli yeni kayıt hazırlık fiyatı ise 135 bin 459 lira olarak açıklandı.

        REKOR BEKLENİYOR
        Yabancı liselerden fiyatıyla dikkat çeken Özel Amerikan Robert Lisesi ise henüz yeni ücretini açıklamadı. Eğitim ücreti geçen yıl 10 taksitli 140 bin 400, 7 gece pansiyonlu da 215 bin 900 liraydı.

        Bu yıl artış tavanı olan yüzde 36.73 zam yapılırsa 10 taksitli eğitim ücreti 191 bin 968, 7 gece pansiyon dahil toplam ücret de 295 bin 200 liraya yükselebilecek. Robert'te yatılı okuyan bir öğrenci, hiç zam yapılmasa dahi 5 yılın sonunda 1.5 milyon liraya varan bir ücret ödeyecek.
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        Haberler Ekonomi Öğrenciler LGS puan sonuçlarıyla liselere yerleşecek: İşte yabancı özel liselerin 2022 fiyatları
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