Öğrenciler LGS puan sonuçlarıyla liselere yerleşecek: İşte yabancı özel liselerin 2022 fiyatları

Yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ve velisi heyecan içerisinde Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS puanlarını 30 Haziran günü açıklayacak ve aynı gün yabancı özel liseler ile öğrencilerini LGS puanıyla alan Türk liseleri de taban puanlarını duyuracak. Heyecanlı bekleyiş sürerken, yabancı liselerin fiyatları da belli olmaya başladı.
Eğitim ücretini açıklayan kolejler arasında ilk sırayı Üsküdar Amerikan alıyor. Okul, hazırlık sınıfı okul ücretini peşin 196 bin, taksitli 200 bin lira olarak duyurdu.