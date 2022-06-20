Öğrenciler LGS puan sonuçlarıyla liselere yerleşecek: İşte yabancı özel liselerin 2022 fiyatları

Yeni öğrenciler için taksitli okul ücretleri Fransızca eğitim veren Notre-Dame de Sion'da 169 bin 770, Saint-Michel'de 169 bin 42, Saint- Joseph'te 165 bin 148, Saint Benoit'da 156 bin 680 lira olurken; Alman lisesinin taksitli yeni kayıt hazırlık fiyatı ise 135 bin 459 lira olarak açıklandı.