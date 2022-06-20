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    • Ekonomi
    • 20.06.2022 23:04
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    • 20.06.2022 23:04
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    Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi banka? Kocaer Çelik halka arz fiyatı kaç TL? Eşit mi, oransal mı? Hisse yorumları...

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kocaer Çelik'in halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Kocaer Çelik halka arz ne zaman? Kocaer hisse halka arz hangi banka? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi banka? Kocaer Çelik halka arz fiyatı kaç TL? Eşit mi, oransal mı? Hisse yorumları...

    Kocaer Çelik halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Kocaer Çelik halka arz ne zaman yapılacak? Kocaer Çelik halka arz fiyatı kaç TL? Eşit mi, oransal mı? Hisse yorumları...

    KOCAER ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Kocaer Çelik'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kocaer Çelik'in halka arzı için talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.

    KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

    Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 27, 50'den satışa sunulacak.

    KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

    Kocaer Çelik'in halka arz QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden yapılacak.

        KOCAER ÇELİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

        Halka arzdan sonra Şirket'in halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 20,02 ve halka arz büyüklüğünün ise 1.285 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası 591 milyon TL'nin sermaye artışından, 414 milyon TL'nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL'nin Şirket hesaplarına girmesi hedefleniyor. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78'inin Şirket'e girmesi bekleniyor.

        Şirket paylarının halka arz edilmesi sonucunda Şirket tarafından elde edilecek gelir;

        - Elektrik tüketiminin üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Şirket sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi anlayışıyla kalan kısmının tamamını üretme hedefi çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Yatırımları,

        - Şirket'in katma değerli ürün çeşitliliğini daha da genişletme stratejisi kapsamında Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları,

        - Artan satış hacmine paralel olarak büyüyen ve genişleyen faaliyetleri için finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla İşletme Sermayesi olarak kullanılacak.

        Halka arz ile ilgili detaylı bilgileri içeren izahname şirketin www.kocaersteel.com ile www.kocaercelik.com ve halka arzda satışa aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.qnbfi.com adresli internet sitesinde bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi banka? Kocaer Çelik halka arz fiyatı kaç TL? Eşit mi, oransal mı? Hisse yorumları...
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