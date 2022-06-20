Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi banka? Kocaer Çelik halka arz fiyatı kaç TL? Eşit mi, oransal mı? Hisse yorumları...

KOCAER ÇELİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arzdan sonra Şirket'in halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 20,02 ve halka arz büyüklüğünün ise 1.285 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası 591 milyon TL'nin sermaye artışından, 414 milyon TL'nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL'nin Şirket hesaplarına girmesi hedefleniyor. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78'inin Şirket'e girmesi bekleniyor.

Şirket paylarının halka arz edilmesi sonucunda Şirket tarafından elde edilecek gelir;

- Elektrik tüketiminin üçte birini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Şirket sürdürülebilirlik ve maliyet yönetimi anlayışıyla kalan kısmının tamamını üretme hedefi çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Yatırımları,