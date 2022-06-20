Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi banka? Kocaer Çelik halka arz fiyatı kaç TL? Eşit mi, oransal mı? Hisse yorumları...

Kocaer Çelik halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Kocaer Çelik halka arz ne zaman yapılacak? Kocaer Çelik halka arz fiyatı kaç TL? Eşit mi, oransal mı? Hisse yorumları...
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kocaer Çelik'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kocaer Çelik'in halka arzı için talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Haziran olarak belirlendi.
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 27, 50'den satışa sunulacak.
KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?
Kocaer Çelik'in halka arz QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden yapılacak.