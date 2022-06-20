Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

ABD Ham petrol fiyatları resesyon endişeleriyle Cuma günü yüzde 7'den fazla gerileyerek Nisan ayından bu yana en sert düşüşü kaydetti. ABD ham petrolü şu sıralar daha da gerileyerek 107 dolardan değerleniyor. Brent petrol ise 112 dolardan işlem görüyor.

ABD'de resesyon fiyatlamaları petrol piyasası üzerinde de etkili olurken, hafta sonu ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'ün açıklamaları izlendi. Bakan Granholm, talepte yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklediklerini söyleyerek, sürücüleri akaryakıt fiyatlarında yüksek seviyelerin sürmesinin olası olduğu konusunda uyardı. Granholm, akaryakıt ile ilgili beklentilerin tümüyle dünyadaki gelişmelere bağlı olduğuna da işaret etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, enflasyonla ilgili iyimser mesajlar verirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın resesyon ile ilgili görüşlerini de destekledi. ABC'ye konuşan Yellen, ABD'de enflasyonun kabul edilemez şekilde yüksek olduğunu, bunun kısmen Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklandığını söyledi. ABD'de enflasyonun yerel değil küresel gelişmelerden etkilendiğini vurgulayan Yellen, önümüzdeki aylarda enflasyonun hızının düşeceğini ifade etti. Yellen, ekonomik aktiviteye ilişkin olarak tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini, ülkede resesyonun kaçınılmaz olmadığını belirtti.