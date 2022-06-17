Bayramdan önce maaşlar yatacak mı 2022? Emekli memur maaşları Kurbandan önce yatacak mı 2022? Temmuz KYK, Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammına. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 35.64 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 4.110 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 3.400 liraya çıkacak. 2022'nin 3 temmuzunda açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.



2022'nin başında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 25.47 zamlı almışlardı. Sene başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama kapsamında da 2022 yılında aylık geliri 1.500 liradan başlayan 1.2 milyon emeklinin maaşı ise 2.500 liraya yükseltilmişti.