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    Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Haftalık izin bölünemeyecek

    Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yargıtay'dan işçilerin hafta tatili için emsal karar geldi: İzin 24 saatten az olamaz, bölünemez, bölünürse hiç kullandırılmamış sayılır.

    Haftalık izin bölünemeyecek

    Milyonlarca işçiyi ilgilendiren haftalık izin konusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar çıktı.

    Yüksek Mahkeme; haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirilip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.

    Kararda; haftalık tatilin bölünmesi halinde hiç kullandırılmamış sayılacağı belirtildi. Yargıtay kararında şöyle denildi:

    "Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır."

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