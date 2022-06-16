Yalnızca başvuru yapanlar faydalanabilecek! Çalışanlara çift maaş ödeniyor! İşte ayrıntılar

Bayram tatilinde izin alamayan ve çalışmak mecburiyetinde kalan çoğu çalışan vardır. Tam 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde çoğu çalışan çalışmaya devam edecektir. Kurban Bayramı tatilinde çalışmaya devam eden işçilere işverenler ekstra ücret ödemesi yapacaklardır. Bayram tatilinde çalışan çalışanlar aylık maaşlarından ekstra olarak birde o 4 günlük ücretlerini alacaklardır.
Bayramda Fazla Mesai Yapan Çalışanlar
Bayramda bayram tatili yapmadan çalışmaya devam eden bütün çalışanlar aylık maaşlarının yanısıra bir de ekstra olarak çalıştıkları gün adedi bazından ekstradan ödeme alacaklardır. Bayram süresince çalışan bütün çalışanlar çift maaş almış olacaklardır. Bayramdaki çalışmayı sonradan izin olarak kullanabilmesi bütün çalışanların merak ettiği bir sorudur lakin bu tür bir şey olası değildir. Bayramda çalışılan gün adedi sonradan izin olarak kullanılamamaktadır. Bayramda çalışılan günler zamlı olarak ödendiği amacıyla sonradan bu günleri izne çevirmek gibi bir hal yoktur. Fazla mesai yapanlar amacıyla bayram mesaisi ve bu mesaide alınacak olan ödeme olabildiğince önemli!
Bayramlarda Çalışmak Zorunlu Mu?
Anayasada belli olan bir kanuna göre bayramda çalışmanın mecburi olup olmadığını o iş yeri daha eskiden verdiği karara göre belirlenmektedir. İş yerine çalışmaya girmeden evvel çalışanın onayı gerekmektedir. Çalışanın onayı alınarak buna karar verilir ve sonradan çalışanın düşünce değiştirmesi gibi bir hal olası değildir. İşyerinin üretime devam etmesi ve zarar etmemesi amacıyla bayramlarda karşılıklı anlaşılarak çalışma kararı alınabilir.