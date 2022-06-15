Çalışanlara çift maaş ödeniyor! Yalnızca başvuru yapanlar faydalanabilecek! İşte ayrıntılar

Bayramda çalışacak olan çoğu çalışan bayram tatilinde çalıştıkları amacıyla çift maaş alacaklardır. Her sene bulunduğu gibi bu senede bu yasa devam etmektedir. Her sene bayram tatillerinde çalışan işçiler o günün ücretlerini ekstradan almaya devam ederler. Bu amaçla bu senede benzeri olacak ve Kurban bayramında çalışan bütün işçiler o günün ücretlerini aylık ücretlerinin üzerine eklenerek alacaklardır. Bu ödemeyi alacağından haberi olmayan çalışanlar bu haberi okuyup haklarını alabilirler.
Bayramda Fazla Mesai Yapan Çalışanlar
Bayramda bayram tatili yapmadan çalışmaya devam eden bütün çalışanlar aylık maaşlarının yanısıra bir de ekstra olarak çalıştıkları gün adedi bazından ekstradan ödeme alacaklardır. Bayram süresince çalışan bütün çalışanlar çift maaş almış olacaklardır. Bayramdaki çalışmayı sonradan izin olarak kullanabilmesi bütün çalışanların merak ettiği bir sorudur lakin bu tür bir şey olası değildir. Bayramda çalışılan gün adedi sonradan izin olarak kullanılamamaktadır. Bayramda çalışılan günler zamlı olarak ödendiği amacıyla sonradan bu günleri izne çevirmek gibi bir hal yoktur. Fazla mesai yapanlar amacıyla bayram mesaisi ve bu mesaide alınacak olan ödeme olabildiğince önemli!
Bayramlarda Çalışmak Zorunlu Mu?
Anayasada belli olan bir kanuna göre bayramda çalışmanın mecburi olup olmadığını o iş yeri daha eskiden verdiği karara göre belirlenmektedir. İş yerine çalışmaya girmeden evvel çalışanın onayı gerekmektedir. Çalışanın onayı alınarak buna karar verilir ve sonradan çalışanın düşünce değiştirmesi gibi bir hal olası değildir. İşyerinin üretime devam etmesi ve zarar etmemesi amacıyla bayramlarda karşılıklı anlaşılarak çalışma kararı alınabilir.