NE KADAR VERİLİYOR?

SSK ve Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alabiliyor. Buna göre, 2 bin lira alan 48 bin lira evlenme ödeneği imkânına sahip olabiliyor.

EVLENME ÖDENEĞİ NEREYE YATAR?

Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alanlar aylığın 12 katı üzerinden evlenme ödeneği hesaplanıyor. Emekli Sandığı'ndan 2 bin lira yetim aylığı ödemesi 24 bin lira olur. Evlenme ödeneği yetim aylığının yattığı hesaba yatırılıyor.