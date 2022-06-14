Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.06.2022 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2022 09:53
    ABONE OL

    SON DAKİKA! CANLI ALTIN FİYATLARI: GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı alış satış rakamları! 14.06.2022

    HAZİRAN 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yatırımları tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bir önceki kapanışı 1.020,74 olarak yapan Gram altının bugünkü alış fiyatı 1.024,55 satış fiyatı ise 1.024,74 olarak kaydedildi. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladı. Peki 2022 GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı altın alış satış rakamları...

    takvim.com.tr
    CANLI ALTIN FİYATLARI

    Altın fiyatları gündemde yer alıyor. Gram altının bin TL'nin üzerinde çıkmasının ardından vatandaşlar kapalıçarşıda Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın, 22 Ayar fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Küçük ve büyük tüm yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını merak ediyor. Peki 2022 GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı SON DAKİKA! CANLI ALTIN FİYATLARI alış satış rakamları ve İslam Memiş yorumları...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    İşte bugünkü güncel rakamlar;

    YARIM ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 3.342,00

    SATIŞ: 3.395,00

    TAM ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 6.533,00

    SATIŞ: 6.609,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    ALIŞ: 6.684,00

    SATIŞ: 6.765,00

    ATA ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 6.654,00

    SATIŞ: 6.781,00

    ONS ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 1.851,36

    SATIŞ: 1.851,68

    GRAM ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 1.024,55

    SATIŞ: 1.024,74

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 1.674,00

        SATIŞ: 1.697,00

        İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

        Altın ve dolar kurunda yeni ralliler gelmeye devam ediyor. İslam Memiş Temmuz ayında gelmesini beklediği 1.100 TL gram altın tahmininin beklenenden önce gerçekleşeceğini ifade etti. Yukarı yönlü hamleler karşında panik ve korkuyla alım satım işlemlerine yönelen yatırımcıyı Memiş şöyle uyardı:

        ''Şu an riskli bir fiyatlama içerisindeyiz. Hükümet tarafından açıklanacak paket dolar/TL kurunu 16 seviyesinin altına çekebilir. Her an ters rüzgarlar esebilir. Benim bugün yaşadığımız koşullarda dolar/TL kurunun en iyi ihtimalle 15,88 seviyesinin altına inmesini bekliyorum. Döviz kurları şu anda maliyet yapmak için riskli. Bu gram altın ve gram gümüş tarafında geçerli. TL bazında performansların riskli olduğunu düşünüyorum.''
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muhalefet ’Gazı bulsak da çıkaramayız’ demişti
        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! CANLI ALTIN FİYATLARI: GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı alış satış rakamları! 14.06.2022
            SON DAKİKA