SON DAKİKA! CANLI ALTIN FİYATLARI: GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı alış satış rakamları! 14.06.2022

Altın fiyatları gündemde yer alıyor. Gram altının bin TL'nin üzerinde çıkmasının ardından vatandaşlar kapalıçarşıda Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın, 22 Ayar fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Küçük ve büyük tüm yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını merak ediyor. Peki 2022 GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı SON DAKİKA! CANLI ALTIN FİYATLARI alış satış rakamları ve İslam Memiş yorumları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
İşte bugünkü güncel rakamlar;
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.342,00
SATIŞ: 3.395,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.533,00
SATIŞ: 6.609,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.684,00
SATIŞ: 6.765,00
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.654,00
SATIŞ: 6.781,00
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.851,36
SATIŞ: 1.851,68
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.024,55
SATIŞ: 1.024,74