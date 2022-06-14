6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi Turkuvaz Medya’da!

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın video katılımıyla bugün düzenleniyor.

'Unicorn Çağı' temasıyla online olarak gerçekleşecek olan zirvede, CAMX Power Kurucusu Kenan Şahin 'Enerji Teknolojilerinin Yarını' özel oturumunda açıklamalarda bulunacak.

Truva Coorp. Kurucu Başkanı İlhan Fuat Akyıldız'ın '6G ve Sonrası- Kablosuz Teknolojilerin Geleceği ve Girişimciliğe Etkileri'ni katılımcılarla paylaşacağı webinarda, Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra 'Etki Yatırımcılığı'nı anlatacak. Webinarda, "Teknolojide Kadın Girişimciliğinin Yükselişi", "Girişimcilik Yolculuğumuz", "Ne arıyoruz? Yatırımcıların Gözünden Yeni Fırsat Alanları", "Girişimle Dönüşmek" ve "Fintek'ler Finans Dünyasını Nasıl Değiştiriyor?" başlıklarında beş panel düzenlenecek. Zirve http://www.yeninesilgirisimcilik.com adresinden ve Para Dergisi YouTube hesabından canlı izlenebilecek.