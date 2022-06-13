SED yardımı yattı mı? 2022 Haziran SED yardımı sorgulama ekranı! SED ödemeleri yatan iller hangileri?

Çocuklu ailelerin hesaplarına SED ödemelerinin yatırılmaya başlandığı müjdelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından güzel haber geldi. SED yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması amacı ile geliştirilen sosyal yardım modellerinden bir tanesi. Binlerce vatandaşın yararlandığı bu ödemelerin Haziran ayında yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Haziran SED yardımı sorgulama ekranı! SED yardımı yatan iller hangileri?
SED YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
SED ödemeleri haziran ayı itibari ile hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti.
Yanık, bakanlığın haziran ayı SED ödemesi hizmetine ilişkin yayınlamış olduğu yazılı açıklamada, bu ay içerisinde ulaşılan çocuk sayısının 147 bin olduğunu ifade etti.
SED YARDIMI NEDİR?
SED yardımı "Sosyal ve Ekonomik Destek" açılımına sahiptir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının giderilmesi amacı ile geliştirilmiş olan bu yardım modelli, muhtaçlık halinin sürdüğü dönem boyunca hesaplara aktarılmaktadır. Bu model için belirlenmiş olan güncel tutar, 1.611 TL'dir.