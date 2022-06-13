SED yardımı yattı mı? 2022 Haziran SED yardımı sorgulama ekranı! SED ödemeleri yatan iller hangileri?

SED YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

SED ödemeleri haziran ayı itibari ile hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti.

Yanık, bakanlığın haziran ayı SED ödemesi hizmetine ilişkin yayınlamış olduğu yazılı açıklamada, bu ay içerisinde ulaşılan çocuk sayısının 147 bin olduğunu ifade etti.

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