Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 kurban bedelleri belli oldu. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramında ibadet niyetiyle kurban bağışlamak isteyenler Kızılay 2022 kurban bedellerini merak ediyordu. Son dakika açıklama geldi. Peki Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır?
KIZILAY 2022 KURBAN BEDELİ NE KADAR (YURT İÇİ- YURT DIŞI?
2022 yılında Kızılay kurban bedeli açıklandı. Buna göre yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL oldu.
KIZILAY KURBAN BAĞIŞI BANKALARI
Kurban bağışları peşin fiyatına 2 taksit ile yapılabilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen bankalarda +2 taksit imkânı sunulmaktadır.
Finansbank ( +2 Taksit )
Garanti Bankası ( +2 Taksit )
Halk Bankası ( +2 Taksit )
İş Bankası ( +2 Taksit )
Vakıfbank ( +2 Taksit )
Yapı Kredi Bankası ( +2 Taksit )
KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Kızılay'ın internet sayfası üzerinden,
Kızılay Mobil Bağış Uygulaması üzerinden,
Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla,
7/24 Fast Sistemi ile EFT/Havale yoluyla,
Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla,
Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile,
Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verebilirsiniz.
Kurban vekâletiniz alındıktan ve kesildikten sonra sizlere SMS ve Mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.