16 yıldır kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı! Rıza Baba'nın gözünün nuruydu! 'İyi ki yollarımız kesişti'

Oyuncunun paylaşımı şöyle;

17 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümde diziden ayrılacak olan Ergin paylaşımında "İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek affola" dedi.