13.06.2022 2022 SON DAKİKA! CANLI ALTIN FİYATLARI: GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı alış satış rakamları!

HAZİRAN 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yatırımları tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bir önceki kapanışı 1.020,74 olarak yapan Gram altının bugünkü alış fiyatı 1.024,55 satış fiyatı ise 1.024,74 olarak kaydedildi. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladı. Peki 2022 GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı altın alış satış rakamları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
İşte bugünkü güncel rakamlar;
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.342,00
SATIŞ: 3.395,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.533,00
SATIŞ: 6.609,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.684,00
SATIŞ: 6.765,00
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.654,00
SATIŞ: 6.781,00
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.851,36
SATIŞ: 1.851,68
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.024,55
SATIŞ: 1.024,74