12 Haziran sigara zammı 2022 son dakika! Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Lark, Marlboro, Parliament, Muratti...

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmedi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte sigara fiyatları!
Sigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne zaman geçerli olacak?
2022 yılı içerisinde üç kez zamlanan tütün ürünleri toplamda 8 TL'lik bir artış yaşamıştı. ÖTV artışı piyasadaki satış fiyatlarına henüz yansımadı, ne zaman yansıtılacağı da netleşmedi.
HAZİRAN 2022 SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL