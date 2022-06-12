12 Haziran sigara zammı 2022 son dakika! Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Lark, Marlboro, Parliament, Muratti...

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmedi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte sigara fiyatları!