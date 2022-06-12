Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.06.2022 17:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2022 17:25
    ABONE OL

    12 Haziran sigara zammı 2022 son dakika! Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Lark, Marlboro, Parliament, Muratti...

    Haziran ayında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda da sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından anbean takip ediliyor. Sigara kullanan binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Bilindiği üzere ÖTV ve maktu vergi oranlarında düzenlemeye gidildi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    12 Haziran sigara zammı 2022 son dakika! Sigaraya zam geldi mi?

    Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmedi. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte sigara fiyatları!

    Sigaraya zam geldi mi, sigara zammı ne zaman geçerli olacak?

    2022 yılı içerisinde üç kez zamlanan tütün ürünleri toplamda 8 TL'lik bir artış yaşamıştı. ÖTV artışı piyasadaki satış fiyatlarına henüz yansımadı, ne zaman yansıtılacağı da netleşmedi.

    HAZİRAN 2022 SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

    Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

    Bianca - 27,00 TL

    Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

    Marlboro Roll 50: 27,00 TL
        Babalar Günü
        Haberler Ekonomi 12 Haziran sigara zammı 2022 son dakika! Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi: Lark, Marlboro, Parliament, Muratti...
            SON DAKİKA