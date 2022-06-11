TL'ye güvenene kazanç fırsatı! 7 soruda GES: Getiri neye endeksli olacak?

Ekonomi yönetimi vatandaşın parasını TL'de değerlendirmesi için yeni bir enstrüman daha çıkardı. 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı Mevduat'ın ardından Gelire Endeksli Senet (GES) için de düğmeye basıldı. Senetler için 15 Haziran-22 Haziran arasında talep toplanacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün gelirlerine endeksli kağıtlar çıkarılacak. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili olacak.
Böylece, vatandaşlar asgari getiri garantisi sayesinde, gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmeyecek. Bir nevi devlet, kendi iştiraklerinin gelirine vatandaşı ortak etmiş olacak. Getirinin dönem sonunda yüzde 23-25 arasında olması bekleniyor. Mevduata kıyasla getiri daha iyi olduğu için talep göreceği belirtiliyor.
PAKETTE NE VAR?
Senedi çıkarılacak KİT'lerin (Kamu İktisadi Teşkilatı) bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde gelirse bunun da senedi alan yatırımcıya ilave getiri olarak aktarılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk etapta Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) gelirine endeksli senet çıkaracak. Türkiye'deki yeni havalimanları yatırımları, Türk Hava Yolları'nın dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olması DHMİ'nin gelirlerine de olumlu yansıyor.
GELİRİ YÜKSEK
Sivil havacılık altyapısına yönelik yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla Türkiye bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına girdi. Nisan istatistiklerine göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç ve dış hat yolcu sayısı 11.6 milyonu geçti. İşletmesindeki 50'den fazla havalimanı ile hizmet veren DHMİ'den sağlanan gelir tahmini 565.9 milyon TL. KEGM ise gemi trafik, kılavuzluk ve römorkaj gibi hizmetlerden ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2022 Bütçe Kanunu'nda KEGM'den sağlanan gelir tahmininin 308.1 milyon TL olacağı belirtilmişti. Hazine toplam 874.1 milyon TL gelir tahmini tutarını baz alarak senet çıkaracak.