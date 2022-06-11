Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 kurban bedelleri belli oldu. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramında ibadet niyetiyle kurban bağışlamak isteyenler Kızılay 2022 kurban bedellerini merak ediyordu. Son dakika açıklama geldi. Peki Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır?