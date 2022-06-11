Gençlere müjde! Aylık 6.000 TL'den fazla destek veriliyor, tek şart: 18-29 yaş arasında olmak

- Dilekçe amacıyla olumlu netice almak

- Dilekçe amacıyla alınan olumlu sonucun SGK yönüne iletmek

Bu işlemlerden sonra genç girişimcilik amacıyla destek alınabilir. Gerekli koşulların sağlanması ile gençlerin hayallerinde iş olanakları hazır durumuna geliyor. Böylece ülke ekonomisi daha kısa sürede gelişim sağlayacaktır. Gençler amacıyla en uygun iş fikirleri arasında sık sık genç girişimcilik fikri yer almaya başladı. Böylece bilhassa girişimci ruha sahip olan gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor!