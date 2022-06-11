1 LT benzin motorin kaç TL? 11 Haziran bugün mazota, benzine, LPG'ye bu gece zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Araç sahipleri tarafından güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatlarına zam gelmesinin ardından güncel benzin, motorin fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı.Peki, 11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçti.
Son olarak 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.