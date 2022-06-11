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    • Ekonomi
    • 11.06.2022 09:31
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    • 11.06.2022 09:31
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    1 LT benzin motorin kaç TL? 11 Haziran bugün mazota, benzine, LPG'ye bu gece zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

    Sabah saatlerinden itibaren büyük bir merakla güncel zamlı akaryakıt fiyatları araştırılıp merak ediliyor. Brent petrol ve dolar fiyatlarında görülen yükselmenin ardından akaryakıta zam geldi. Bu gelişmelerin ardından araç sürüleri yeni fiyatların ne kadar olduğunu merak edip araştırıyor. Peki, 10 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    11 Haziran mazota, benzine, LPG’ye bu gece zam var mı?

    Araç sahipleri tarafından güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatlarına zam gelmesinin ardından güncel benzin, motorin fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı.Peki, 11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 LT benzin, mazot kaç TL? İşte BP, Opet, Shell güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçti.

    Son olarak 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

    POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

    İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 28,42 TL olacak)

    Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 28,51 TL olacak)

    İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 28,53 TL olacak)

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 122,73 DOLAR

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.

        Dün 124,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 122,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,34 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki düşüşte, Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin petrol talebini düşüreceği beklentisi etkili oldu. Dün, Şanghay ve Pekin'in bazı bölgelerinde tekrar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve milyonlarca vatandaş için toplu test talep edildi. Şanghay'daki Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan yeni kısıtlamalar Çin'deki taleple ilgili endişeleri artırdı.

        Uzmanlar, Kovid-19 vakalarında artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi halinde Çin'de ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini öngörüyor.

        Öte yandan, ABD'de yaz döneminde artan yakıt talebi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ham petrol üretimini istenilen seviyeye taşıyamaması, fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

        Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı. Uzmanlar, üretimdeki bu artışın küresel talebi karşılamakta yetersiz olduğunu kaydediyor.

        Brent petrolde teknik olarak 122,85 ile 123,34 dolar aralığının direnç, 122,36 ile 121,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 1 LT benzin motorin kaç TL? 11 Haziran bugün mazota, benzine, LPG'ye bu gece zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!
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