1 LT benzin motorin kaç TL? 11 Haziran bugün mazota, benzine, LPG'ye bu gece zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Öte yandan, ABD'de yaz döneminde artan yakıt talebi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ham petrol üretimini istenilen seviyeye taşıyamaması, fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı. Uzmanlar, üretimdeki bu artışın küresel talebi karşılamakta yetersiz olduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 122,85 ile 123,34 dolar aralığının direnç, 122,36 ile 121,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.