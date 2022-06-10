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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 11:50
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    • 10.06.2022 11:50
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    2022 Temmuz'da dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz'da dul ve yetim maaşları artacak mı?

    Temmuz ayını asgari ücretli, memur ve emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da dört gözle bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte memur emekli maaşı, asgari ücretliler Temmuz ayını beklemeye başladı. 1 aydan az bir süre sonra memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. TÜİK Haziran ayı enflasyon velerini paylaştıktan sonra milyonlarca kişinin maaşına, aylıklarına zam yansıtılacak. Peki Temmuz'da dul ve yetim maaşları artacak mı? 2022 Temmuz'da dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    TEMMUZ’DA DUL VE YETİM MAAŞLARI ARTACAK MI?

    Temmuz'da dul ve yetim maaşları artacak mı? 2022 Temmuz'da dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL olacak? soruları son günlerde internet arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Sosyal yardım ödemelerine de zam gelecek. Müjdeli haberle birlikte dul ve yetim maaşlarının ne kadar, kaç TL olacağı merak edilmeye başlandı. Temmuz zammı ile o maaşlar da artacak. İşte detaylar...

    TEMMUZ'DA DUL VE YETİM MAAŞLARI ARTACAK MI?

    Temmuz ayındaki zamlar sadece memur ve emekli maaşlarını değil, dul ve yetim aylıklarını da etkileyecek.

    EVLİLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

    SGK, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor.

    Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ- Kurlular da yararlanabiliyor.

    4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, 4C sigorta kolundan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.

    NE KADAR VERİLİYOR?

    SSK ve Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alabiliyor. Buna göre, 2 bin lira alan 48 bin lira evlenme ödeneği imkânına sahip olabiliyor.

    EVLENME ÖDENEĞİ NEREYE YATAR?

    Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alanlar aylığın 12 katı üzerinden evlenme ödeneği hesaplanıyor. Emekli Sandığı'ndan 2 bin lira yetim aylığı ödemesi 24 bin lira olur. Evlenme ödeneği yetim aylığının yattığı hesaba yatırılıyor.

        KİMLER YARARLANAMAZ?

        Evlenme ödeneğinden sadece Emekli Sandığı, SSK'dan değil Bağ- Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor. Evlilik parası anne ya da babadan alınan gelir, aylığın iki yılık toplamının peşin ödenmesi anlamına geliyor.

        Dul olup yeniden evlenenler ise ikinci defa bu ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor.

        Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor. Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor.
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        Haberler Ekonomi 2022 Temmuz'da dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz'da dul ve yetim maaşları artacak mı?
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