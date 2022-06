Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır?

YURT DIŞI VEKALET VERMEK İSTEYENLER DİKKAT!

Türk Kızılayı resmi internet sitesinde yurt dışından vekalet vermek isteyenler hakkında şu bilgi paylaşıldı;

''Yurt dışından vekâlet vermek isteyen bağışçılarımız, 110$ || 100€ || 85£ || 105CHF tutarındaki kurban hisse bedellerini;

Web sitemizde ödeme aşamasında karşılaşacakları "Yurt Dışı" menüsü başlığı altında Sofort, Giropay, MyBank, Ideal, EPS, Bancontact gibi ödeme yöntemleri ile kurban bedellerini gönderebilirler.

Almanya ve Avusturya'daki bağışçılarımız İş Bankası'nın ParaGönder Uygulaması ile kurban bedellerini gönderebilirler.

Aşağıda belirtilen Turkish Red Crescent Society Bank account number for international donations / Ziraat Bank International AG hesaplarından yapabilirsiniz Yurt dışından göndereceğiniz kurban bağışlarınız için hesap numaralarımız;''

Ziraat Bank International AG

Filiale Frankfurt

Am Hauptbahnhof 16 60329 Frankfurt

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 207 00

IBAN NO: DE26 5122 0700 1080 0000 01

SWIFT: TCZBDEFF