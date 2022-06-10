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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 11:30
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    • 10.06.2022 11:30
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    Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır?

    Son dakika haberine göre Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında kurban bağışı yapmak isteyen binlerce kişinin merak ettiği Kızılay Kurban bağışının ne kadar olduğu belli oldu. Peki Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır? İşte yanıtları...

    KIZILAY 2022 KURBAN BEDELİ NE KADAR?

    Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 kurban bedelleri belli oldu. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramında ibadet niyetiyle kurban bağışlamak isteyenler Kızılay 2022 kurban bedellerini merak ediyordu. Son dakika açıklama geldi. Peki Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır?

    KIZILAY 2022 KURBAN BEDELİ NE KADAR (YURT İÇİ- YURT DIŞI?

    2022 yılında Kızılay kurban bedeli açıklandı. Buna göre yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL oldu.

    KIZILAY KURBAN BAĞIŞI BANKALARI

    Kurban bağışları peşin fiyatına 2 taksit ile yapılabilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen bankalarda +2 taksit imkânı sunulmaktadır.
    Finansbank ( +2 Taksit )
    Garanti Bankası ( +2 Taksit )
    Halk Bankası ( +2 Taksit )
    İş Bankası ( +2 Taksit )
    Vakıfbank ( +2 Taksit )
    Yapı Kredi Bankası ( +2 Taksit )

    KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

    Kızılay'ın internet sayfası üzerinden,
    Kızılay Mobil Bağış Uygulaması üzerinden,
    Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla,
    7/24 Fast Sistemi ile EFT/Havale yoluyla,
    Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla,
    Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile,
    Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verebilirsiniz.

    Kurban vekâletiniz alındıktan ve kesildikten sonra sizlere SMS ve Mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

        YURT DIŞI VEKALET VERMEK İSTEYENLER DİKKAT!

        Türk Kızılayı resmi internet sitesinde yurt dışından vekalet vermek isteyenler hakkında şu bilgi paylaşıldı;

        ''Yurt dışından vekâlet vermek isteyen bağışçılarımız, 110$ || 100€ || 85£ || 105CHF tutarındaki kurban hisse bedellerini;
        Web sitemizde ödeme aşamasında karşılaşacakları "Yurt Dışı" menüsü başlığı altında Sofort, Giropay, MyBank, Ideal, EPS, Bancontact gibi ödeme yöntemleri ile kurban bedellerini gönderebilirler.
        Almanya ve Avusturya'daki bağışçılarımız İş Bankası'nın ParaGönder Uygulaması ile kurban bedellerini gönderebilirler.
        Aşağıda belirtilen Turkish Red Crescent Society Bank account number for international donations / Ziraat Bank International AG hesaplarından yapabilirsiniz Yurt dışından göndereceğiniz kurban bağışlarınız için hesap numaralarımız;''

        Ziraat Bank International AG
        Filiale Frankfurt
        Am Hauptbahnhof 16 60329 Frankfurt
        KONTO NO: 1080000001
        BLZ: 512 207 00
        IBAN NO: DE26 5122 0700 1080 0000 01
        SWIFT: TCZBDEFF
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        Haberler Ekonomi Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar? Yurt içi, yurt dışı Kızılay 2022 kurban bağışı kaç TL? Hangi banka şubelerinden yatırılır?
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