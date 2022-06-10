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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 11:27
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    • 10.06.2022 11:27
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    İSKİ su faturasına zam mı geldi? Flaş açıklama

    Son günlerde "Su faturalarına gizli zam mı geldi?" sorusu üzerine İSKİ açıklama yaptı. İSKİ'den yapılan açıklamada su faturasında bulunan Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'nin (KSUB), su bedeli altından çıkarılarak ayrı gösterilmeye başlandığı bildirildi.

    İSKİ su faturasına zam mı geldi? Flaş açıklama

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'nin (KSUB) daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başladığını, İSKİ faturalarında ek ücret artışının söz konusu olmadığını bildirdi.

    İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı İstanbulluların sosyal medya üzerinden KSUB hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıklarının gözlemlendiği belirtildi.

    Konu ile ilgili idare tarafından gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, "KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi İSKİ su faturasına zam mı geldi? Flaş açıklama
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