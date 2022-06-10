İSKİ su faturasına zam mı geldi? Flaş açıklama

Konu ile ilgili idare tarafından gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, "KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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