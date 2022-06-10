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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 09:03
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    • 10.06.2022 09:03
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    Evde bakım maaşı Kurban'da erken yatacak mı? 65 yaş aylığı, engelli, emekli, memur maaşı Kurban Bayramı'ndan önce verilecek mi 2022?

    2022 Kurban Bayramı'na az bir süre kala maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahipleri evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağını şimdiden merak edip araştırmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 9 - 12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, Evde bakım maaşı Kurban'da erken yatacak mı? 65 yaş aylığı, engelli maaşı Kurban Bayramı'ndan önce verilecek mi 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı Kurban’da erken yatacak mı?

    Gündemde 'Maaşlar bayramdan önce yatacak mı?' Sorusu merak edilerek araştırılıyor. 9 12 Temmuz tarihleri aralığında idrak edilecek Kurban Bayramı'ndan önce maaşların yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Bu bağlamda en çok araştırılan konular arasında "Evde bakım maaşı Kurban'da erken yatacak mı? 65 yaş aylığı, engelli, emekli, memur maaşı Kurban Bayramı'ndan önce verilecek mi 2022?" oldu. İşte merak edilenler!

    EVDE BAKIM MAAŞLARI, 65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğinden ulaşabileceksiniz…

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek.

    6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı Kurban'da erken yatacak mı? 65 yaş aylığı, engelli, emekli, memur maaşı Kurban Bayramı'ndan önce verilecek mi 2022?
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