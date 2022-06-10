CANLI ALTIN FİYATLARI: 10 Haziran altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın neden düşüyor? Sorusu arama mıtırlarında araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dakika altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına yanıt arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Peki, 10 Haziran altın neden düşüyor? Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İslam Memiş son dakika yorumlar!
CANLI ALTIN FİYATLARI!
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." dedi. Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın düşmeye başladı.
YENİ ADIMLAR BU AKŞAM ATILACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok."
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.