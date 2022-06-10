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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 08:49
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    • 10.06.2022 08:49
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    CANLI ALTIN FİYATLARI: 10 Haziran altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

    Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair gelişmeleri takip ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik gelişme kendini gösteriyor. Altın fiyatları yeniden düşmeye başladı ve 1000 TL'nin altına düştü. Peki, 10 Haziran altın neden düşüyor? Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İslam Memiş son dakika yorumlar!

    takvim.com.tr
    10 Haziran altın neden düşüyor? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

    Altın neden düşüyor? Sorusu arama mıtırlarında araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dakika altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına yanıt arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Peki, 10 Haziran altın neden düşüyor? Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İslam Memiş son dakika yorumlar!

    CANLI ALTIN FİYATLARI!

    ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." dedi. Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın düşmeye başladı.

    YENİ ADIMLAR BU AKŞAM ATILACAK

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok."

    Altın gurusu İslam Memiş yeni ekonomi paketlerinin açıklanacağını duyurup uyardı: Satın

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.



        Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

        Enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan ekonomi başlıklarında hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğiz.

        Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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        Haberler Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 10 Haziran altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, ATA, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
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