Bu marketlerde Ayçiçek yağları ucuza satılıyor! 5 litreye kadar düştü! 2022 BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Ayçiçek yağı fiyatları...

BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour marketlerinde bu hafta Ayçiçek yağılarında indirim bulunuyor. Yudum, Orkide marka Ayçiçek yağlarının fiyatları güncellendi. Haftanın sonunda şaşırtan bir indirim duyuruldu. 1 litrelik, 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları haberimizde! Market market inceledik. Hangi markette indirim var belli oldu. İşte 10 - 11 Haziran 2022 BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour sıvı yağ fiyatları…