MAKİM Makina halka arz ne zaman? Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı? MAKİM hisse borsada ne zaman işlem görecek?

Makim Makina halka arz ne zaman? Makim Makina borsada ne zaman işlem görecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Makim Makina halka arz için 9 - 10 Haziran 2022'de talep toplama süreci başlıyor. Yatırımcılar Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı araştırıyor. İşte yatırımcıların merak ettiği sorular ve cevaplar!
MAKİM MAKİNA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Halka arz toplama süreci başlayan Makim Makina'nın halka Arz Fiyatı/Aralığı 8,80 TL'dir. Makim Makina halka arz eşit dağıtımdır. Aracı kurum ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'dir.
MAKİM MAKİNA HALKA ARZ BİLGİLERİ
Mevcut Sermaye: 56.000.000
Yeni Sermaye: 56.000.000
Sermaye Artırımı (Bedelli): -
Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -
Mevcut Pay Satışı: 18.000.000 (Mevcut ortaklardan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 18.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.)
Ek Pay Satışı: -
Satış Fiyatı: 8,80 (1 TL nominal değerli paylar 8,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)