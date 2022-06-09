Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kritik duyuru! Yeni adımlar gelecek! Uzman isim değerlendirdi: Bakanlığın yapacağı açıklamayla piyasalarda dalgalanma olacaktır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi.
DÖVİZDE DÜŞÜŞ
Gün içinde en yüksek 17.27 seviyesini gören dolar, açıklama öncesi 17.20 seviyesinde hareket ediyordu. Bakan Nebati'nin yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından kur 16.90'a kadar geriledi.
SERBEST PİYASA VURGUSU
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Zaten Hazine uzanca bir süredir çalışmalarını yapıyordu. Kur korumalı TL mevduatı son haftaya kadar gayet iyi gidiyordu sonrasında bir hareketlenme yaşandı. Hazine'nin açıklaması bu açıdan önemli. Serbest piyasadan asla vazgeçilmeyeceği altı çiziliyor. Enflasyon nedeniyle eve bir problem var hane halkı açısından. Bunların çözümü için önemli adımlar atılıyor" dedi.
KULAK ASMAYIN
Doğaner, "Hükümetin kararlarını dinleyin diğerlerinin dediklerine kulak asmamak gerek. Bakanlığın yapacağı açıklamayla piyasalarda dalgalanmalar olacaktır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.
Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.