Benzin 27 TL mi olacak? 10 Haziran akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot (motorine) zam yapılacak mı? Opet, Shell, BP İL İL güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından merak edilerek araştırılıyor. Artan dolar kuru ve Brent petrolün varil fiyatında yükselişin etkisiyle motorine gelen 1 lira 93 kuruşluk zammın peşinden benzine zam geleceği iddia edildi. Bu gelişmeler nezdinde, "Benzin 27 TL mi olacak? 10 Haziran akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, mazot (motorine) zam yapılacak mı?" soruları merak edilip araştırılıyor. İşte akaryakıt zammına dair merak edilenler!
BENZİNE VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?
Cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam geleceği iddia ediliyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İşte 9 Haziran tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:
9 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 26.26 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.61 TL
9 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları
Ankara Benzin litre fiyatı: 26.35 TL
Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL
Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL
9 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir Benzin litre fiyatı: 26.36 TL
İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL
İzmir LPG litre fiyatı 11.55 TL