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    • Ekonomi
    • 09.06.2022 23:39
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    • 09.06.2022 23:46
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    BDDK Tüketici kredisi (ihtiyaç) vade sınırı kaç ay oldu? 50 bin TL - 100.000 TL ihtiyaç kredisi kaç ay vadeli olacak? 100 bin TL üzeri krediler kaç ay vadeli?

    BSSK tarafından son dakika açıklama geldi. Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

    takvim.com.tr
    BDDK, Tüketici Kredilerinde Genel Vade Sınırını 50 Bin İla 100 Bin Lira Arasında Değişen Tutarlar İçin 24 Ay, 100 Bin Liranın Üzerindeki Tutarlar İçin 12 Ay Olarak Belirledi. .

    BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Peki, BDDK Tüketici kredisi (ihtiyaç) vade sınırı kaç ay oldu? 50 bin TL - 100.000 TL ihtiyaç kredisi kaç ay vadeli olacak? 100 bin TL üzeri krediler kaç ay vadeli? İşte merak edilenler!

    BDDK tarafından basın açıklaması geldi.

    İŞTE BDDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

    Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

    -Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,

    - Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir. Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

    - Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

        - Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

        - Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

        - Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

        TÜKETİCİ KREDİSİ NEDİR?

        Gerçek kişilerin (bireylerin) ticari amaç dışında mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, genellikle bir defada kullandırılan ve başlangıçta belirlenen faiz oranlarına göre geri ödenen kredidir.

        Tüketici kredisi buzdolabı, çamaşır makinası, mobilya, elektrikli ev aletleri gibi dayanıklı tüketim malları veya tatil, eğitim, konut onarımı, sağlık, düğün gibi hizmete yönelik harcamalara ya da otomobil, konut alımı gibi menkul veya gayrimenkul bir malın satın alınması amacıyla kullandırılır.


        Tüketici kredisi, tüketiciye

        - gelecekte elde edecekleri geliri önceden kullanma,
        - peşin para ile alışverişin avantajlarından faydalanma

        imkanı sağlar.

        Yararlanabilecek kişiler

        Verilen tüketici kredisinden; 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, düzenli gelir sahibi olan gerçek kişiler yararlanabilirler.

        Satın alınacak mal ve hizmetlerin karşılığında bankalar tarafından kullandırılan kredi, doğrudan nakit olarak müşteriye ödenebileceği gibi satıcı firmayla anlaşma sağlandığı takdirde fatura karşılığı doğrudan satıcıya da ödenebilir.

        Kredi miktarı

        Tüketici kredileri genellikle bir sınırlamaya tabidir. Bankaya, müşterilere ve kullanılacak alana göre farklılıklar gösterebilir.

        Tüketicinin bilgilendirilmesi

        Bankalar, tüketicinin bilgilendirilebilmesi amacıyla kredi talep eden müşterilerine aşağıdaki konularda, broşür, bilgi formu, başvuru formu, sözleşme aracılığı ve karşılıklı görüşmelerle bilgi verir.

        • Uygulanan faiz oranları,
        • Faiz hesaplama yöntemi,
        • Vergi ve diğer masraflar,
        • Kredinin aylık ve yıllık maliyeti,
        • Geri ödeme
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        Haberler Ekonomi BDDK Tüketici kredisi (ihtiyaç) vade sınırı kaç ay oldu? 50 bin TL - 100.000 TL ihtiyaç kredisi kaç ay vadeli olacak? 100 bin TL üzeri krediler kaç ay vadeli?
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