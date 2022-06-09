65 yaş aylığı, engelli, emekli, memur maaşı Kurban Bayramı'ndan önce verilecek mi 2022? Evde bakım maaşı Kurban'da erken yatacak mı?

2022 Kurban Bayramı'na az bir süre kala maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahipleri evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağını şimdiden merak edip araştırmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 9 - 12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, Evde bakım maaşı Kurban'da erken yatacak mı? 65 yaş aylığı, engelli maaşı Kurban Bayramı'ndan önce verilecek mi 2022? İşte merak edilenler!
EVDE BAKIM MAAŞLARI, 65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğinden ulaşabileceksiniz…
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek.
6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak.