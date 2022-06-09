2022 Kurban Bayramı ikramiyelerine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyleri hakkında aramalar hız kazandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ikramiylerine kavuşacakları tarihi merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte merak edilenler!
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 9 Temmuz 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.