SON DAKİKA! CANLI ALTIN FİYATLARI - 2022 GRAM altın ne kadar? Çeyrek, Ata altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı alış satış rakamları!

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.636,00

SATIŞ: 1.658,00

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

Altın ve dolar kurunda yeni ralliler gelmeye devam ediyor. İslam Memiş Temmuz ayında gelmesini beklediği 1.100 TL gram altın tahmininin beklenenden önce gerçekleşeceğini ifade etti. Yukarı yönlü hamleler karşında panik ve korkuyla alım satım işlemlerine yönelen yatırımcıyı Memiş şöyle uyardı:

''Şu an riskli bir fiyatlama içerisindeyiz. Hükümet tarafından açıklanacak paket dolar/TL kurunu 16 seviyesinin altına çekebilir. Her an ters rüzgarlar esebilir. Benim bugün yaşadığımız koşullarda dolar/TL kurunun en iyi ihtimalle 15,88 seviyesinin altına inmesini bekliyorum. Döviz kurları şu anda maliyet yapmak için riskli. Bu gram altın ve gram gümüş tarafında geçerli. TL bazında performansların riskli olduğunu düşünüyorum.''